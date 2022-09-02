Как информирует «НБН», об этом заявило российское информационное агентство РИА «Новости», которое сослалось на заявление заместителя Сергея Лаврова – Сергея Рябкова.

Дословно из заявления российского высокопоставленного чиновника:

«Мы не один раз предупреждали Соединенные Штаты Америки о том, какими будут последствия того, что Вашингтон, который накачивает Украину оружием, вовлекается в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в такое положение, которое можно назвать стороной конфликта. Самая тонкая грань, которая отдаляет Штаты от того, что они станут стороной конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для антироссийски настроенных представителей, что, преступив нее, все останется по-старому».

Кроме того, Рябков при этом повторил, что Российская Федерация способна использовать ядерное оружие, если существование их государства будет под угрозой. По его словам, такие действия прописаны «в российской военной доктрине».

Напомним, ранее мы писали о том, как Сергей Лавров пригрозил Молдове «грузинским сценарием».