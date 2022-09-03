Как информирует «НБН», Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение в Телеграм.

На видео можно увидеть, как Кадыров говорит о том, что уже засиделся на посту чеченского лидера, а также заслужил бессрочный и длинный отпуск.

Дословно из заявления Кадырова:

«Уже на протяжении пятнадцати лет я руковожу Чечней. У нас существует пословица. Она говорит следующее: «Каким бы уважаемым ни был гость, каким бы он не был долгожданным, но если он в свое время уедет, то это еще приятней бывает».

«Как следствие, полагаю, мое время уже тоже пришло, пока меня никто не выгнал. Я думаю, что уже весьма стар. Когда-то был самый молодой, был неопытным. Да и сейчас таким же неопытным остался, однако куда-то уже ушла молодость», — подчеркнул лидер Чечни.

Также Кадыров добавил, что он узнал о том, что «является долгожителем» среди действующих глав субъектов РФ. Он якобы на первом месте. По словам лидера Чеченской республики, он уже и сам заметил, что засиделся, и что вполне заслужил бессрочный, длительный отпуск.

Напоследок он подчеркнул, что уже начал задумываться о том, чтобы покинуть пост главы Чечни и приложит старания для того, чтобы уйти вовремя. Также он выразил надежду на то, что чеченцы поймут его такое решение и поддержат.

Ранее СБУ назвала имя соратника Кадырова, который причастен к зверствам в Буче.