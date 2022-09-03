Как передает «НБН», об этом идет речь в тексте письма представителя американского Совбеза, информирует Reuters.

Чиновник, в частности, выразил сожаление приверженности Кремля к такому подходу, который направлен против европейских потребителей.

Также известно о сотрудничестве Соединенных Штатов и Европы с целью обеспечить необходимые запасы ресурсов. Такие усилия, надеются в Белом доме, помогут заполнить хранилища в Европе для прохождения самого сложного за всю историю отопительного сезона. Но одними усилиями дело не ограничится, поэтому вместе с партнерами Вашингтон намерен продолжать работу для решения непростой энергетической ситуации в Европе.

Напомним, что 31 августа Россия заявила, что в связи с техобслуживанием она останавливает поставку «голубого топлива» через газопровод «Северный поток – 1». В ответ на это компания Siemens, занимающаяся производством турбин, назвала такой ремонт «обычной процедурой», которая до этого не становилась причиной «полной остановки производства».