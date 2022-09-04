Как информирует «НБН», об этом в комментариях средствам массовой информации заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков.

Согласно словам Пескова, Россия учитывает все факторы, в частности и фактор безопасности самого главы Кремля Владимира Путина.

«Для того, чтобы было принято решение относительно формата нашей встречи, к вниманию будут приниматься абсолютно все факторы. В том числе и фактор безопасности», — ответил Дмитрий Песков на вопрос касательно того, в каком из форматов российский лидер может принимать участие во встрече лидеров стран G20.

Напомним, сама встреча будет проводиться на Бали 15 и 16 ноября текущего года.