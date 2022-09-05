Как информирует «НБН» со ссылкой на ISW, войска Украины продвигаются в западной части Херсонской области сразу по нескольким направлениям. Также ВСУ закрепили территорию за рекой Северский Донец (Донецкая область).

По всей вероятности, скорость наступления будет с каждым днем изменяться, так как украинские защитники будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушить их командование и контроль, а также ослабить моральный дух оккупантов.

Согласно прогнозам Института изучения войны, российские силы будут время от времени осуществлять контратаки, а также пытаться отвоевать утраченные позиции. Естественно, будут наблюдаться и ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на деоккупированные украинские земли, а также защитников нашей страны, которые будут наступать.

Военные аналитики добавили, что ВСУ уже добились значительного прогресса, что начало вызывать у российских блогеров более реалистичные комментарии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российские войска разместили собственные силы в школах Мелитополя.