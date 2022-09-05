Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» заявление сделал бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес.

Именно таким образом военный США отреагировал на слова экс-посла Штатов в Организации Североатлантического договора Курта Волкера относительно того, что Москва начала свои «империалистические войны» против соседей не на территории Украины, а еще в Грузии.

Дословно из заявления Ходжеса:

«Полагаю, что военные цели Вашингтона в данном противостоянии обязательно должны включать «деимпериализацию» Российской Федерации. Я считаю, что мы видим начало конца России в том виде, в котором она существует сегодня. Нам нужно быть готовыми к этому».

Кроме того он добавил, что мировое сообщество вовсе не было готово к тому, что СССР распадется. Как следствие, не стоит повторять ошибок прошлого.

Ранее Ходжес заявлял о том, что ВСУ могут вытеснить армию России на позиции до 24 февраля 2022 года.