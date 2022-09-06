Как сообщает «НБН» со ссылкой на Anadolu, об этом перед началом рабочего визита в Боснию и Герцеговину заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, странам Европы предстоит пережить тяжелую зиму, а сокращение поставок российского «голубого топлива» стало ответом российского диктатора Владимира Путина на введенные санкции против страны – агрессора.

«Точка зрения Европы касаемо господина Путина, а также решение о введении санкций стали поводом для ответной реакции. Лидер россиян четко дал понять, что, если вы так поступаете, мой ответ будет аналогичным», — пояснил Эрдоган.

В то же время президент Турции уверен, что его российский коллега не упустит возможности воспользоваться всеми имеющимися у него инструментами и рычагами.

«Природный газ является главным из этих инструментов. Мы бы не хотели, чтобы события развивались таким образом, но в Европе то, что есть», — добавил Эрдоган. В то же время он уверен, что его страна не столкнется с проблемами с газом.

Следует отметить, что продажа энергоресурсов по-прежнему приносит России существенные доходы в бюджет, которые в существенной степени превысили расходы страны-оккупанта на военные действия в Украине.

Что интересно, ранее сама Анкара взяла на себя обязательства выполнять санкции, введенные в отношении России Западом.