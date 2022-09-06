Корреспоненты портала URA.RU заметили, что из выпуска исчезла сцена, где высмеяли одиозного телеведущего-путиниста. По всей видимости «Первый канал» не хотел оскорбить рупора Кремля, поэтому шутка так и не попала на экраны, информирует «НБН».

Во время конкурса «Импровизация» российский юморист из команды «Уральские пельмени», сидя на скамейке с платком на голове, изображал бабушку.

«Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» — повторял комик, после чего к нему подошел актер из команды «Сборная Снежногорска» в костюме среднего пальца.

Юморист сообщил, что они хотели бы передать привет пропагандисту от всех жителей Екатеринбурга. Зрители встретили шутку бурными продолжительными аплодисментами.

Однако «Первый канал» сумел выйти из ситуации и с помощью монтажа обставил все так, словно слова комика были адресованы другой шутке и команде.

Отметим, что Соловьев в своих пропагандистских шоу часто оскорбляет екатеринбуржцев и губернатора области, который, к слову, присутствовал в зале во время съемок «КВН».

Ранее высмеял Соловьева и Скабееву российский пародист Максим Галкин. Юморист потроллил псевдожурналистов шуткой в стиле Путина.