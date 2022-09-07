Как информирует «НБН», на официальной странице Министерства обороны Литвы в социальной сети «Твиттер» говорится, что страна уже направила в Украинское государству партию гаубиц.

Более того, в Литве заявили о необходимости непрерывно поставлять Украине военную помощь для противостояния полномасштабному вторжению, которое Путин начал 24 февраля текущего года.

Дословно из сообщения Минобороны Литвы:

«Литва и в настоящее время продолжает оказывать материальную помощь украинским Вооруженным силам. В Украину едут наши 105-миллиметровые гаубицы. Киеву сейчас необходимы непрерывные поставки оружия. Никакие паузы делать сейчас нельзя в этом плане».

Ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины получат от Соединенного Королевства новую партию реактивных систем залпового огня.