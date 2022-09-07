Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, обнародованный «Европейской правдой», ВСУ действительно успешно действуют на юге Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На территории Херсонской области мы сейчас видим, как ВСУ продолжают наступательные действия. Они продолжают поступательное движение. Мы владеем информацией относительно того, что Украина вернула контроль над определенными деревнями».

Кроме того, в Пентагоне добавили, что Российская Федерация также предприняла наступательные действия в районе Бахмута, что в Донецкой области.

Напомним, ранее мы писали об успехе Вооруженных сил Украины на юге страны.