Как информирует «НБН», такая информация обнародована в материале авторитетного информационного агентства Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Относительно пополнения запасов американских снарядов Excalibur, признается впервые, что оборонное ведомство США поставляло Вооруженным силам Украины такие снаряды. Официальные лица избегали вопросов относительно вышеуказанных снарядов ранее.

Стоит отметить, что впервые оружие со спутниковой наводкой, способное поражать цель в радиусе двух метров, впервые было использовано в 2007 году в Ираке, когда была проведена спецоперация по ликвидации главаря Аль-Каиды Абу Джура, а также его соратников.

Напомним, ранее глава Пентагона Остин Ллойд заявил, что на фронте в Украине наблюдается прогресс в действиях Вооруженных сил Украинского государства. Он отметил, что это стало возможно благодаря общим усилиям союзников и партнеров Киева, и непосредственно самих защитников нашей страны.