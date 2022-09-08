Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении королевской семьи в на странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из обнародованного сообщения Букингемского дворца:

«В Балморале сегодня днем мирно скончалась королева. Король и королева-консорт проведут сегодняшний вечер в Балморале, а в Лондон возвратятся завтра».

Следовательно, в Букингемском дворце уже называют новым королем Великобритании ее сына Чарльза, который в соответствии с порядком престолонаследования и должен стать следующим королем. Кроме того, также речь идет и о Камилле, являющейся супругой 73-летнему Чарльзу.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Напомним, ранее мы писали о том, что королева Великобритании официально приняла отставку экс-премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.