Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении королевской семьи в на странице в социальной сети «Твиттер».
Дословно из обнародованного сообщения Букингемского дворца:
«В Балморале сегодня днем мирно скончалась королева. Король и королева-консорт проведут сегодняшний вечер в Балморале, а в Лондон возвратятся завтра».
Следовательно, в Букингемском дворце уже называют новым королем Великобритании ее сына Чарльза, который в соответствии с порядком престолонаследования и должен стать следующим королем. Кроме того, также речь идет и о Камилле, являющейся супругой 73-летнему Чарльзу.
Напомним, ранее мы писали о том, что королева Великобритании официально приняла отставку экс-премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
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