Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Пентагона Остин Ллойд заявил в ходе встречи в формате «Рамштайн», который состоялся в Германии.

В частности, по словам Ллойда, украинские защитники интегрируют возможности, которые им дают союзники Киева. Он добавил, что несмотря на то, что войска Путина продолжают бомбить мирные города Украины, ВСУ смогли дать старт своему контрнаступлению на юге государства.

Дословно из заявления Остина:

«В настоящее время мы видим очевидный успех в наших общих усилиях на поле боя. Ежедневно мы видим, как решительно действуют наши партнеры и союзники по всей планете относительно предоставления помощи Украине, чтобы ВСУ могли оказывать сопротивление российской незаконной империалистической неоправданной и захватнической войне. Нам стоит развиваться, ведь борьба тоже развивается».

Ранее в Пентагоне анонсировали объявление нового пакета военной помощи Украине.