Как информирует «НБН», об этом говорится в материале УНИАН.

В сообщении отмечается, что Джо Байден провел переговоры с коллегами из таких стран, как Соединенное Королевство, Италия, Канада, Япония, Франция, Румыния, Германия. Также он имел беседу и с Йенсом Столтенбергом, генсеком Альянса и представителями Европейского Союза. Темой для разговора стала дальнейшая поддержка Украинского государства.

В тексте обнародованного сообщения говорится:

«Джо Байден отметил постоянную международную поддержку Украинского государства. В частности, речь идет о постоянном оказании помощи в сфере безопасности и экономической помощи. Кроме того, речь шла о постоянном возложение на Российскую Федерацию расходов, которые связаны с ответственностью за начатую Москвой агрессию».

Кроме того, лидеры стран обсудили предотвращение превращения Российской Федерацией энергетики в инструмент влияния и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых, а также доступных поставок энергии на территорию Европы.

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