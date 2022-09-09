Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропаганистское информационное агентство РИА «Новости», при этом Дмитрий Песков переадресовал данный вопрос в оборонное ведомство государства-агрессора Российской Федерации.

Дословно из заявления Дмитрия Пескова:

«Относительно хода «спецоперации» в Украине, то это нужно спрашивать у моего коллеги Игоря Конашенкова».

Известно также и о том, что Песков не стал также отвечать и на вопрос о том, обеспокоена ли администрация Кремля теми событиями, которые сейчас происходят на фронте. Он также дал совет обращаться за ответами на подобные вопросы в Министерство обороны страны-агрессора Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области.