Как передает «НБН», об этом в интервью Wiener Zeitung заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Дипломат уверен, что антироссийские санкции дают свой эффект, хотя в Кремле это всячески пытаются опровергнуть.

«Наличие стратегического терпения и крепких нервов сейчас играет важную роль. День за днем эффект от этих санкций все больше дает о себе знать. Многочисленные отрасли в российской экономике продолжают простаивать. Россия все увереннее приближается к рецессии в то время, как европейским странам пророчат рост. Иногда нас в Евросоюзе называют чемпионами мира в плане пессимизма и умаления, однако в этом случае серьезных причин для этого нет», — утверждает Шалленберг.

По его словам, австрийская сторона готова организовать российско-украинские переговоры, если дипломатический подход окажется сильнее. Однако, судя по недавнему выступлению главы Кремля во Владивостоке становится очевидным, что Путин не намерен отступать. Глава МИД Австрии уверен, что Россия продолжает преследовать цель уничтожить Украину.

Отметим, ранее американский генерал Марк Милли выразил уверенность в провале стратегических целей России в Украине.