Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», об этом говорится в разведывательном обзоре оборонного ведомства Соединенного Королевства.

В частности, в Министерстве обороны Великобритании отмечают, что украинские войска начали наступательные действия на южной части Харьковской области шестого сентября текущего года. Передовые части Украины продвинулись по узкому фронту до пятидесяти километров на земли, которые ранее были в оккупации.

Дословно из заявления обзора:

«Войска Российской Федерации, по всей видимости, были застигнуты просто врасплох. Сектор удерживается незначительными силами, а подразделения Украины захватили или оцепили несколько городов».

Кроме того, в сообщении британской разведки сообщается, что силы РФ вокруг Изюма, по всей вероятности, становятся все более изолированными. Деоккупация же ВСУ Купянска нанесет значительный удар по России, так как этот город располагается на путях снабжения линии фронта на Востоке Украинского государства.

Говорится также в сообщении и о том, что поскольку украинские операции также продолжаются сейчас и в Херсоне, фронт обороны РФ испытывает давление как на северном, так и южном флангах.