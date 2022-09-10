Как передает «НБН», об этом сказано в сообщении пресс-службы Минобороны страны-агрессора.

Отмечается, что для этого якобы в последние трое суток россияне провели операцию для свертывания и организованной переброски изюмско-балаклейской группировки оккупантов в самопровозглашенную «ДНР».

«При проведении этой операции состоялись многочисленные отвлекающие и демонстрационные мероприятия, во время которых были обозначены реальные действия войск», — сообщили в российском Министерстве обороны.

Накануне стало известно, что украинские военнослужащие освободили от российской оккупации город Балаклею Харьковской области. Эту новость подтвердил глава государства Владимир Зеленский, опубликовав в своем Telegram-канале. А уже сегодня российские захватчики сообщили, что вывели свои войска из Изюма Харьковской области. Также на подобный шаг они якобы пошли и в «ряде других населенных пунктов». К тому же, от оккупации освобожден город Купянск.