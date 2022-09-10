Как передает «НБН», об этом сказано в материале российского издания «The Insider».

Отмечается, что о необходимости отставки Путина заговорили в совете депутатов муниципального округа Ломоносовский в Москве. Они даже обратились со специальным заявлением. В нем депутаты весьма негативно оценили «достижения» второго срока Путина, после которого «все начало идти наперекосяк».

Например, вопреки постоянным заявлениям диктатора, российская экономика не продемонстрировала анонсированный двойной рост валового внутреннего продукта. Россияне не дождались роста минимальной зарплаты, из-за чего начался массовый отток из России умных и трудоспособных людей. Наконец, еще один провал Путина — отсутствие обещанной им стабильности.

Депутаты также упомянули результаты исследования, согласно которым в странах, где власть меняется регулярно, качество и средняя продолжительность жизни превышают статистику стран, чьи правители до последнего вздоха цепляются за власть.

«Во время первого и частично второго срока у вас были неплохие реформы, но затем все стало намного хуже», — указали парламентарии.

Ранее в МИД Австрии заявили, что цели Путина по захвату Украины не изменились.