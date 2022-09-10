Как информирует «НБН» со ссылкой на Spiegel, об этом заявил немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц.

«И Германия, и все другие страны Европы готовы к возможным последствиям, в случае решения россиян полностью прекратить поставки газа», — отметил глава немецкого правительства.

Кроме того, Шольц добавил, что на северном побережье Германии уже завершилось строительство терминалов для судов со сжиженным газом. Ранее власти страны приняли специальную программу, главная цель которой было сэкономить газ.

«Нам удалось сэкономить газ. Мы опять перешли на использование производственных возможностей угольных электростанций. Уже начиная со следующего года мы сможем воспользоваться оставшимися южногерманскими атомными электростанциями, если будет такая необходимость», — утверждает Шольц.

Напомним, что 7 сентября состоялся телефонный разговор главы украинского государства Владимира Зеленского и немецкого канцлера Олафа Шольца, во время которого обсуждалось много тем. Также канцлер ФРГ считает, что между странами нужно разделить задачи по оказанию помощи Украине.