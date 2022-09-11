Как информирует «НБН» со ссылкой на российское информационное агентство «Новости», по словам главы МИД страны-агрессора, Кремль не отказывается от переговоров с Украинским государством.

Дословно из заявления Лаврова:

«Никто в России от переговоров с Украинским государством не отказывался. Однако чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться».

Примечательно, что украинский лидер Владимир Александрович Зеленский ранее тоже сделал заявление о возможности переговоров Киева с Москвой. Однако, согласно мнению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, в настоящее время никакие переговоры с Россией об окончании войны никто вести не собирается.