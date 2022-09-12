Политик заявил, что Россию «сильно подставили» люди, которые убедили президента в том, что «спецоперация» будет короткой и эффективной, войска не будут атаковать мирное население и как только армия зайдет в Украину, кадыровцы и Росгвардия наведут порядок, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По убеждению Надеждина, Путин не сам решил начать «спецоперацию», а его убедили рассказами о том, что украинцы якобы сдадутся сами и попросятся в РФ.

Он заявил, что сегодня Россия абсолютно не сможет победить Украину теми ресурсами, которые она имеет. Политик признал, что против оккупационных войск выступила сильная армия, которой оказывают поддержку страны, развитые экономически и технологически.

Гости в студии попытались перевести тему, однако Надеждин заявил, что Москва должна начать переговорный процесс об окончании войны.

Напомним, что советник МВД Вадим Денисенко рассказал, что впервые за все годы правления Путина россияне начали винить его в неудачах своей страны, в частности, в провале «спецоперации».