Как передает «НБН», об этом сказано в материале CNN со ссылкой высокопоставленных чиновников в Европе и США.

Американские эксперты выражают опасение, что стремительный рост затрат на энергетические ресурсы, вызванный вторжением России, Европа может начать снижать давление на страну – агрессора. В то же время разведка США утверждает, что российский диктатор Владимир Путин поставил задачу уничтожить единство Запада по противостоянию агрессии РФ.

«Путин рассчитывает, что его позиция будет более жесткой, чем в Украине, США и Европе, что ему удастся уничтожить украинскую экономику, а европейцы, которым предстоит встретить зиму с подорожанием тарифов на энергоресурсы, не будут придерживаться решительной позиции», — говорил не так давно глава ЦРУ Уильям Бернс.

В то же время ряд американских высокопоставленных лиц не исключает сценария, согласно которому население Европы, опасаясь подорожания электричества, может выступить против экономических санкций в отношении РФ.