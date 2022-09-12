Как передает «НБН» со ссылкой на Reuters, с таким заявлением выступила глава немецкого Минобороны Кристин Ламбрехт.

Она пояснила данное решение тем, что по сегодняшний день ни одна страна не осуществляла поставку западных боевых машин пехот или основных боевых танков. Также политик напомнила о договоренности ФРГ с партнерами, согласно которым немецкая сторона не собирается в одностороннем порядке предпринимать такие действия.

Данную точку зрения уже прокомментировал Кевин Кюнерт, который занимает должность секретаря правящей Социал-демократической партии Германии.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы наша страна была постепенно втянута в войну, также мы не хотим спровоцировать Россию на дальнейшие иррациональные действия и нападение на другие страны», — отметил политик.

В то же время Кюрнет напомнил, что до этого ни одна страна еще не согласилась на поставку в Украину танков. Он также добавил, что поддерживает проведение круговых обменов, согласно которым сперва происходит передача боевых танков странам НАТО в Восточной Европе, а те передают свои танки Украине.

Ранее сегодня ряд немецких оппозиционных депутатов Бундестага призвали правительство Шольца активизировать передачу оружия в Украину.