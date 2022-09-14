Как сообщает «НБН» со ссылкой на российские СМИ, скандальный момент произошел 10 сентября на концерте в Лужниках в честь 875-летия российской столицы.

Отвечая на вопросы журналиста, Пригожин возмутился тем фактом, что в России давно штрафуют звезд за аморальное поведение или «дискредитацию» российской армии и власти. А вот Шнур якобы остается безнаказанным.

Публично штрафуют Моргенштерна, порют Клаву Коку, но при этом никто никаким образом не делает замечания Шнуру. Что это такое? Мне уже хочется обратиться к Рамзану Кадырову: «Рамзан Ахматович, вы не могли бы поставить его на место?» Но зачем вы мне звоните? Меня все равно никто не услышит. Потому что пока правда надевает штаны, ложь успевает облететь весь мир

– возмущенно спросил у журналиста продюсер-путинист.

Сергей Шнуров. Фото — censoru.net

Напомним, трек Шнурова называется «Москва, по ком звонят твои колокола?».

Текст композиции, которую группа «Ленинград» выпустила еще в далеком 2012 году, действительно довольно смелый:

Вчера приснился сон прекрасный

Москва сгорела целиком

Пожар на площади на Красной

И тлеет бывший Избирком

Никто не выжил – все сгорели

Все Pussy, Путин и Собчак

И у стены кремлевской ели

Горели ох**нно так».

Также ранее мы сообщали о том, что Шнуров задал Путину два неудобных вопроса: что ответил хозяин Кремля