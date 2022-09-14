Об этом сообщает издание «Голос Америки», ссылаясь на источник в правительстве США, которые раскрыл данные разведки. По его словам, Кремль с 2014 года потратил 300 миллионов долларов для влияния на мировую политику, информирует «НБН».

Москва тайно финансировала иностранные политические партии и кандидатов, выделяя на это колоссальные суммы. Источник отметил, что этим летом администрация американского президента знизила уровень секретности этого исследования, чтобы эти данные предоставить союзникам и общественности.

Американский чиновник подчеркнул, что такие действия Кремля лишь «вершина айсберга» и Штаты продолжают со своими партнерами собирать больше информации о скрытом политическом влиянии страны-оккупанта.

Напомним, что политолог Вадим Карасев рассказал, в каком году Путин освободит президентское кресло и кто придет к власти после него.