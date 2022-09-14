Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», о новом пакете военной поддержки для Украины рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Полагаю, уже в самые ближайшие дни вы увидите новый пакет военной помощи», — сказал Кирби.

Он добавил, что официальный Вашингтон каждый день пребывает в контакте с Украиной на ежедневной основе, чтобы определять, что именно в настоящее время нужно Киеву для того, чтобы можно было противостоять агрессии со стороны Кремля.

Кирби добавил, что Вооруженные силы Украинского государства, используя полученное от союзников вооружение, доказали, что могут много добиться благодаря контрнаступлению.

В связи с этим, в Белом доме заявили, что успехи контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге и востоке страны является переломным моментом.

Напоследок официальный представитель Совбеза США добавил:

«Что в дальнейшем мы намерены делать? – Однозначно, мы продолжим поддержку Украины лучшим способом».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Российская Федерация не перебрасывает новые силы в Украину из-за определенных проблем.