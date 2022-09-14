Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Главного управления разведки оборонного ведомства Украины.

Дословно из опубликованного сообщения:

«Военные пятой отдельной танковой бригады тридцать шестой армии (Улан-Удэ), пишущие рапорты на увольнение из-за нежелания воевать на украинской земле, увольняются вовсе со службы. Причем делают это последние даже без учета каких-либо льгот. Личному составу находящейся в Украине бригады отпуска предоставляют только семейным обстоятельствам, если кто-то из родственников и близких умерли».

При этом в подразделениях, которые в настоящее время ведут преступную войну против ВСУ, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. В итоге командование захватнических войск отдало приказ целенаправленно упрощать диагнозы раненым в госпиталях, не проводить операции, которые были запланированы заблаговременно, а вместе с этим предлагать военным возвращаться на войну в Украину.

Ранее Сергей Братчук пояснил, зачем Кадыров отправляет в Украину 10 000 кадыровцев.