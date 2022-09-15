Как информирует «НБН», в материале «Медузы» был опубликован один весьма интересный факт из настоящей жизни Путина. Дело в том, что сейчас президент страны-агрессора России весьма обеспокоен проблемой злоупотребления алкоголем, что началось в феврале 2022-го и продолжается по настоящее время в высшем российском руководстве.

Так, издание, ссылаясь на несколько источников, которые близки к администрации Путина, пишет, что сейчас президент России начал особо акцентировать собственное внимание на проблеме злоупотребления алкоголем. Все из-за того, что на фоне войны России против Украинского государства высокопоставленные чиновники РФ начали гораздо чаще и больше употреблять спиртные напитки. В том числе, Путина особенно тревожит состояние «некоторых людей из его ближнего окружения».

Дословно из слов одного из источников информации:

«С февраля месяца люди, таким образом, снимают стресс. Речь идет о министрах, их заместителях, и даже некоторых вице-премьерах, работниках администрации российского лидера и Совета безопасности, а также губернаторах и некоторых руководителях государственных корпораций».

Также источник добавил, что главной причиной появившегося у вышеперечисленных стресса – это огромный ущерб, который был нанесен Российской Федерации из-за ее преступных действий на территории Украины. В том числе – это санкции.

«Они на стакан присели. А кто-то из них и вовсе втянулся», — отмечает источник.

Еще два источника добавили, что проблемы, которые РФ испытывает на фронте, вовсе не являются причиной алкогольного увлечения чиновников, так как «у них там внутри есть собственные проблемы и идет своя война».

Согласно информации издания, российский лидер Путин стал весьма беспокоиться злоупотреблением чиновниками алкоголя, так как среди высших российских руководителей и чиновничества «начала страдать дисциплина».

«Кое-кто из них путано и невнятно докладывает о ситуации, а кто-то и вовсе пропадает перед началом важного мероприятия. Это заметно широкой публике», — говорится в материале.

Напоследок источники газеты добавили, что по их мнению, сейчас Путин не намерен увольнять с работы кого-либо из провинившихся.

Напомним, ранее с громким заявлением о последствиях для Запада из-за помощи Украине заявил экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

СПРАВКА

Алкоголизмом является психическое заболевание, неумеренное потребление алкоголя. Из-за постоянного опьянения, человек заметно теряет свое здоровье, у него падает трудоспособность и благосостояние. Нравственные ценности такого человека сводятся к нолю. Также алкоголизм характеризуется тем, что человек становится зависим от алкоголя.