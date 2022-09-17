Как сообщает «НБН», с таким заявлением президент США выступил во время интервью телеканалу CBS.

В том числе, глава Белого дома заверил, что сам просил Путина не идти на такой шаг.

«Не нужно этого делать. Не нужно. Из-за этого гримаса войны в Украине изменится на нечто такое, что не наблюдалось с начала Второй мировой войны», — пояснил Байден Путину.

Кроме того, президент Соединенных Штатов уверен, что применение путинским режимом ядерного оружия приведет к плачевным последствиям для страны-оккупанта, поскольку она станет еще большим изгоем в мире, чем когда-то. И в зависимости от того, что они сделают, будет дан соответствующий ответ, подчеркнул Байден. В то же время глава Белого дома не пояснил, в чем будет заключаться суть ответа, но добавил, что Россия в любом случае не избежит последствий.

Напомним, что недавно генерал из США Бен Ходжес заявил, что Вашингтон не останется в стороне, если Россия решится применить в Украине ядерное оружие. Хотя сам он не уверен, что это произойдет.