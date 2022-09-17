Как сообщает «НБН», об этом в комментарии Associated Press заявил руководитель разведки Пентагона.

«На сегодняшний день мы уже находимся в моменте, когда, наверное, Путин должен будет внести изменения в цели своей операции», — сказал во время конференции, посвященной вопросам разведки и национальной безопасности Скотт Берьер, который возглавляет Разведывательное управление американского оборонного ведомства.

По словам эксперта, уже совершенно ясно, что Путину не удастся сделать то, что он планировал в начала полномасштабного вторжения в Украину. Скотт Берьер считает, что глава Кремля хотел оккупировать Украину, но сейчас становится совершенно очевидно, что эти планы провалились. Поэтому совсем скоро можно ожидать, что он примет какое-то решение, но все будет зависеть от срока нынешней войны.

Другой точки зрения придерживается заместитель главы ЦРУ Дэвид Коэн. По его словам, не нужно легкомысленно относиться к первоначальным планам Путина по оккупации всей Украины.

Ранее о целях Путина сделали заявление в МИД Австрии.