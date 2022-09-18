Как сообщает «НБН», со ссылкой на zerkalo.io, периодически отмечая, что «эту землю не отдадим», белорусский диктатор прошелся по соседним странам и США.

Сначала досталось Польше. Лукашенко упрекнул соседнюю страну в «неблагодарности», не забыв при этом упомянуть и Украину:

Парадокс истории: белорусы в союзе с другими советскими народами не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 45-ом освободили Польшу от фашизма. Свыше 600 тысяч советских воинов навсегда остались лежать в польской земле. И кто там, за бугром, сегодня об этом вспоминает? Чем нам сегодня отвечают? Картами поляка, фейками «Белсата», программами Калиновского, политэмигрантскими центрами, байполами, байсолами и прочими идеологическими диверсиями. Добавьте к тому, что на территории этих государств, и особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 1939 году. Память о героях Великой Отечественной войны, сохранивших польскую нацию и государственность, спасших Прибалтику и цивилизованную Европу от коричневой чумы, сегодня там просто стирают из истории внуки и правнуки тех солдат Вермахта и германских сателлитов.

Самой Украине же он тоже не предрек ничего хорошего, заявив, что ее развал «уже начался».

Он также обвинил США, которые «толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины».

Свои планы они не скрывают — контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси

— сказал Лукашенко.

Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и соседних государствах. Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах, при этом полностью игнорирует внутренние противоречия на грани гражданского противостояния.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукашенко показал Европе, как пережить зиму: соцсети повеселила «помощь замерзающим братьям»