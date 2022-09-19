Как информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ, Дмитрий Песков пообещал, что Россия будет отстаивать правду.

Так, у Путина назвали самым настоящим враньем обнаруженные на территории Изюма в Харьковской области очередных преступлений, которые были совершены российскими военнослужащими. Более того, пресс-секретарь главы Кремля дал обещание «отстаивать правду».

По мнению спикера главы России, власти Украины якобы применяют уже «испытанный в Буче» сценарий, обвиняя оккупантов в совершении военных преступлений на территории Изюма.

Дословно из заявления Дмитрий Пескова:

«Это тот же сценарий, что и в Буче. Все это развивается по одному сценарию. Это ложь. И, конечно же, мы будем отстаивать правду у всей этой истории».

Напомним, ранее Дмитрий Песков также сделал заявление относительно того, что произойдет, если кто-то посягнет на территорию Крымского полуострова, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.