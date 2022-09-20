В эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут» Скабеева внезапно решила выдать россиянам порцию реальных фактов о войне в Украине. Фрагмент из выпуска опубликовал Telegram-канал «Украина 365», информирует «НБН».

Спустя шесть месяцев полномасштабной войны рупор путинского режима признала, что Североатлантический Альянс действительно сильный, а американское оружие, которое Вашингтон передает Украине, представляет серьезную угрозу для РФ.

«Навалились на нас всем западным миром», — пожаловалась псевдожурналистка, отметив, что «эти специалисты» хорошо поработали в Харьковской области.

Пропагандистка призвала не говорить, что оружие США «так себе» и рассуждать, что РСЗО HIMARS не представляют угрозу. Свои высказывания, которыми она «дискредитировала» путинские войска в прямом эфире, Скабеева объяснила тем, что «правда все равно нужна людям».

Ранее сделал неожиданное признание о войне в Украине в эфире пропагандистского телевидения российский политик Борис Надеждин, призвав РФ начать переговоры о завершении вооруженного противостояния.