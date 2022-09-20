Как информирует «НБН», председатель оборонного комитета Госдумы России Андрей Картаполов заявил, что в РФ не намерены начинать всеобщую мобилизацию населения из-за недавно внесенных поправок в Уголовный кодекс страны.

Дословно из заявления Картаполова:

«Не будет всеобщей мобилизации. Президент непосредственно об этом ранее не один раз говорил и продолжает отмечать это через пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Также об этом говорят многие другие политики федерального уровня».

Согласно его словам, законопроект относительно внесения в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение, военное время», который был сегодня поддержан, Госдумой не принимался под так называемую «СВО», но чтобы «долгое время исполнять это».

Напомним, ранее в США сделали заявление о том, что Путин может объявить о начале всеобщей мобилизации в России.