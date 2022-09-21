Российский министр обороны в своем обращении сообщил гражданам страны-агрессора, что Кремль намерен набрать в вооруженные силы 300 000 призывников, информирует «НБН».

По словам Шойгу, потери оккупантов в войне составляют 5937 человек, уменьшив реальные данные практически в десять раз. В то же время, как отметил министр, Украина якобы осталась без половины армии, потеряв 61 207 военных.

Соратник Путина выдал пропагандисткую риторику о том, что россияне воюют не столько с соседним государством, сколько с объединенным Западом и блоком Североатлантического Альянса.

Глава Минобороны РФ сообщил, что якобы студентов не собираются мобилизовать, и призывников не будут отправлять для участия в «спецоперации».

Отметим, что в России сегодня, 21 сентября, стартует частичная мобилизация, о чем ранее сообщил кремлевский диктатор Владимир Путин. Он рассказал, кто из граждан РФ попадает под призыв.