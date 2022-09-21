Как информирует «НБН», в ответ на заявление Путина министр обороны Соединенного Королевства отметил в своем аккаунте в «Твиттер», что глава Кремля нарушил собственные обещания не мобилизовать часть населения. Более ого, по словам Уоллеса, псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины говорят о том, «что вторжение Путина в Украину проваливается».

Дословно из заявления Воллеса:

«Вместе со своим министром они отправили на верную гибель десятки тысяч собственных граждан. Причем, эти россияне были совсем плохо оснащены, а также плохо управляемы. Никакие пропаганда и угрозы не могут скрыть тот факт, что Украинское государство побеждает в начатой Путиной кровопролитной войне, международное сообщество остается единым, а Москва превращается в глобального изгоя».

Напомним, ранее на заявление Путина о частичной мобилизации в России отреагировали в МИД Китая.