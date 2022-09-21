Как информирует «НБН», целый ряд телеграм-каналов опубликовали видео с улиц российских городов, где люди начали выходить на протесты против войны в Украине и мобилизации для этого плана российских мужчин.

В частности, весьма серьезную обеспокоенность «частичная мобилизация» вызвала у россиян, проживающих в Томске, Екатеринбурге, Новосибирске, Улан-Уде, Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске и Ижовске.

Именно люди этих населенных пунктов начали выходить на митинги против войны в Украине и мобилизации. Они все дружно скандируют «нет войне», «нет мобилизации»… Однако, как мы видим из обнародованных кадров, значительную часть несогласных силовики просто силой затягивают в автозаки.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал усилить помощь Украине, предоставить дорожную карту в НАТО, а также сделать санкции против РФ еще жестче.