Ведущий канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев в прямом эфире связался с сыном представителя Кремля Дмитрия Пескова. Журналист сделал вид, что Николаю Пескову позвонили из военкомата, предложив ему на следующий день в 10 утра явиться на осмотр, информирует «НБН».

Реакция сына соратника кремлевского диктатора была предсказуемой. Песков-младший заявил собеседнику, что в 10 утра он не приедет, кроме того, находиться в военкомате ему «не совсем правильно». Он добавил, что будет решать вопрос «на совсем другом уровне».

«Это ни вам, ни мне не нужно», — уверял «сотрудника военкомата» Николай Песков.

Сын спикера Путина отметил, что у него якобы нет проблемы с тем, чтобы защищать родину, однако он должен разобраться в целесообразности появления на фронте.

Низовцев поинтересовался у Пескова-младшего, согласен ли он, чтобы его записали в добровольцы, на что тот отреагировал отрицательно. Сын пресс-секретаря президента добавил, что он пойдет на это, если его попросит отправиться на войну лично Путин.

Сам Песков, комментируя инцидент с сыном, выразил уверенность в том, что в эфире якобы показали обрезанную запись разговора. Представитель Кремля заявил, что не сомневается в Николае и в том, что он сделает единственно правильный выбор.

Напомним, что в среду, 21 сентября, в России стартовала мобилизация. Об этом гражданам РФ лично сообщил глава государства. Путин рассказал, кого прежде всего призовут в ВС РФ.