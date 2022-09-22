Как информирует «НБН» со ссылкой на Euractiv, согласно заявлению министра обороны Словакии Ярослава Надя, такими своими действиями Путин ставит себя в очень неловкое политическое положение. Более того, все это может стать причиной того, что Путина попросту свергнут с президентского поста.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Призывая к тому, чтобы сыновья российских матерей шли в армию, он поставил себя в сложное политическое положение. Полагаю, это все может закончиться свержением Путина с поста российского президента».

Помимо прочего он добавил, что вчерашнее выступление Путина было попросту жалким. Псевдореферендумы же на территории Украины, которые планирует провести Россиия, являются только предлогом для будущих российских заявлений относительно нападения ВСУ на землю РФ.

Ранее мы уже писали о том, что кума Путина обменяли на украинских защитников.