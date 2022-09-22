Как информирует «НБН», российские средства массовой информации пишут, что по предварительным данным в здание администрации Тольятти бросили коктейль Молотова.

Дословно из опубликованного сообщения МВД:

«Неустановленные лица в ночное время с 21-го на 22-е сентября подожгли вход в здание местной администрации. Инцидент произошел по адресу: улица Белорусская, 33. По данному факту в настоящее время проводится проверка органами УВД».

В это же время телеграм-каналы РФ пишут о том, что в здание был брошен коктейль Молотова.

Обгоревший вход в здание администрации Тольятти. Фото — censor.net

Стоит отметить, что администрация российского города Тольятти уже не первый раз страдает от подобного рода действий. К примеру, в апреле месяце в фасад здания был забросан краской красного цвета.

Напомним, ранее мы уже писали о начавшихся в России протестах из-за объявленной Путиным частичной мобилизации.