Как информирует «НБН» со ссылкой на Тasnim, глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канани сделал заявление о том, что его страна сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Украинским государством и Ираном.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Данное решение было обосновано на неподтвержденных сообщениях. Оно вызвано созданием медийного пространства иностранными сторонами».

В это же время в Иране завершили, что они якобы имеют нейтральное положение касательно войны РФ против Украины. Более того, там отметили, что глава Министерства иностранных дел Ирана не один раз встречался с Сергеем Лавровым, чтобы «оказать помощь в разрешении ситуации».

Напоследок в сообщении отмечается:

«Канани дал совет правительству Украины избегать влияния третьих государств. Ведь именно такие якобы стремятся свести к нулю отношения между двумя странами».

Напомним, ранее о поставках России боевых беспилотников заявил заместитель Андрея Ермака Михаил Подоляк.