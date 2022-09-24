Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Согласно его словам сегодня, 24 сентября, в 17 часов 08 минут прогремел сильный взрыв в районе Юрьевки, что под Мариуполем. Спустя еще десть минут, в 17:18 прозвучал еще один взрыв в районе Урзуфы.

Также есть информация и о том, что в 19:02 в Мариуполе сработала система ПВО. Согласно словам Андрющенко, сработавшая система ПВО стоит в самом городе.

Напоследок он написал:

«Это хорошие предвестники возвращения домой, в Украину».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что из Крымского полуострова на фоне мобилизации начали активно выезжать крымские татары.