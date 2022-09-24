Как информирует «НБН», об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Изнанка». Согласно обнародованной информации, границы Россия закроет уже двадцать восьмого сентября текущего года.

Известно, что выезд из страны будет запрещаться всем мужчинам и женщинам, которые попадают под мобилизацию. Согласно информации журналистов, такой проект закона будет рассмотрен на заседании Государственной думы России и быстро принят.

В опубликованном в Сети ролике говорится, что некоторые российские регионы уже запретили выезд военнообязанных за пределы города или же области.

Согласно данным журналистов, такого рода ограничительные меры были введены на территории Воронежской, Амурской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Курганской, Липецкой, Тверской, Смоленской, Челябинской областях. Кроме того, аналогичные действия будут наблюдаться в Якутии, Дагестане, Татарстане, а также Северной Осетии.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, планирует ли он проводить мобилизацию в стране.