Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», канцлер подчеркнул, что сейчас все видят ужасные картины войны, которую Российская Федерация начала против Украинского государства и украинского народа. Он добавил, что все слышат новости о разрушениях, множестве смертей и т.д.

«Но при этом все мы также знаем, что Российская Федерация эту войну не выиграет».

Помимо прочего, руководитель немецкого правительства напомнил о том, что помимо военных действий на фронте существует также множество иных полей, на которых также ведутся сражения. В том числе, речь шла о голоде, что предоставляет собой большую опасность для множества африканских стран, людей Южной Америки, Азии. Как следствие, было сделано все для того, чтобы из Украины можно было вывозить зерно, чтобы голода не было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен закупать газ вместо России у стран Персидского залива.