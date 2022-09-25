Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Украинские военнослужащие заявили:

«В подразделениях оккупационных сил, которые в настоящее время дислоцируются на оккупированных территориях Запорожской области, было объявлено, что срок контракта не имеет ни малейшего значения. Более того, там отмечают, что время пребывания на фронте теперь напрямую зависит от решения командования».

Помимо того, проведение «частичной» мобилизации якобы стало причиной задержки отпусков, а также выплат денег. А это, в свою очередь, приводит к весомому ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.

Ранее премьер-министр Польши рассказал, о чем в действительности свидетельствует мобилизация в РФ.