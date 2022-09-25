Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшее время можно ожидать того, что будет эскалация агрессии со стороны России. При этом высокопоставленный чиновник Польши добавил, что даже это не изменяет того факта, что режим Путина становится слабее с каждым днем.

Дословно из заявления Моравецкого:

«Послание Владимира Путина, в котором он объявил о мобилизации среди мирного населения России, должно было вызвать чувство страха. Однако это свидетельствует о том, что Россия оказалась в глубоком кризисе».

Премьер-министр Польши добавил, что с самого начала российского вторжения в Украину все мировое сообщество смотрело «на позор армии России, наполовину «живую» военную технику из прошлой эпохи, брошенные посреди поля танки, военнослужащих, которые после того, как попали в плен к ВСУ, заявили, что им было сказано, мол они идут на учения, а не воевать».

В это же время глава польского правительства напомнил, что Путин на протяжении длительного времени стремился не отправлять на войну этнических россиян. Как следствие, прежде всего, он отправил на фронт азиатские меньшинства из отдаленных республик России.

Моравецкий подчеркнул, что это свидетельствует не только о расистской политике кремля, но также и о колоссальном давлении, под которым действует верхушка России.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ закроет свои границы на выезд граждан, подлежащих мобилизации.