Как информирует «НБН» со ссылкой на MDR, согласно словам представителя пожарной охраны, погибшими оказались два пилота самолетов, выполнявших акробатические фигуры на самолетах. В какой-то момент в воздухе вблизи аэродрома «Леумниц» самолеты столкнулись.

Как рассказали представители пожарной службы, самолеты упали после столкновения на открытой местности. Других погибших и пострадавших в результате инцидента не было.

В настоящее время район вокруг места крушения вблизи аэродрома был окружен. А на аэродроме «Гера-Леумниц» разрешено осуществлять взлет и посадку исключительно самолетам с максимальным взлетным весом в 5,7 тонны. Хотя сам аэропорт, как известно, используется для авиаперевозок коммерческого характера, а также для воздушных видов спорта.

Напомним, ранее мы уже писали о крушении АН-12 на территории Российской Федерации.