Как информирует «НБН» со ссылкой на СBS, Соединенные Штаты Америки уже в самые ближайшие дни объявят о новом пакете экономических санкций против Российской Федерации из-за проведения псевдореферендумов на временно захваченных войсками Путина украинских землях.

Дословно из обнародованного Салливаном сообщения:

«Вашингтон анонсирует санкции по юридическим лицам и компаниям за пределами Российской Федерациии, которые поддерживают эти пвсевдореферендумы. Уже в самые ближайшие дни вы все это сами увидите. Соединенные Штаты Америки сделают дальнейшие объявления. И это только удвоит наши усилия по предоставлению вооружения и военной техники Украине».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шольц пояснил, почему Германия не передает Украине танки.