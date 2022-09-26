Как информирует «НБН» со ссылкой на ISW, по утверждению аналитиков, проблемы, которые подрывают усилия Владимира Путина относительно мобилизации россиян, так глубоки и фундаментальны, что он не сможет их решить в ближайшие месяцы, быть может и годы.

Дословно из отчета ISW:

«Данная мобилизация не окажет влияния на ход войны в 2022 году и, по всей вероятности, не окажет драматического влияния на способность Российской Федерации поддерживать действующий уровень усилий в 2023 году».

Согласно обнародованным данным, сам процесс мобилизации на территории России будет уродливым, качество мобилизованных весьма низким, а их мотивация воевать, по всей видимости, еще хуже.

При этом сообщается, что система весьма отлажена в России, чтобы военкомы и иные российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а после и на войну.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Эрдоган намерен провести переговоры с Зеленским и Путиным.